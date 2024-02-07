سوسة: التعريف بآليات التمويل والمرافقة والاحاطة بالباعثين في الدورة الثالثة للمنتدى الجهوي للاستثمار والمبادرة الخاصة

مثلت الدورة الثالثة للمنتدى الجهوي للاستثمار والمبادرة الخاصة، المنعقدة اليوم الأربعاء بسوسة، مناسبة للتعريف بآليات التمويل والمرافقة والاحاطة بالباعثين، وكذلك بالحوافز المشجّعة على بعث المشاريع واحداث المؤسسات التي توفرها بالخصوص وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، والقطب التنموي بسوسة، والبنك التونسي للتضامن، وغرفة الصناعة والتجارة للوسط، ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، الى جانب تقديم نماذج لمشاريع استثمارية ناجحة لباعثين شبان.



وكانت الدورة الثالثة للمنتدى الجهوي للاستثمار والمبادرة الخاصة مناسبة كذلك لتقديم الميزات التفاضلية لولاية سوسة، والتعريف بفرص الاستثمار التي تزخر بها الجهة في اهم القطاعات ولا سيما في قطاعات الميكاترونيك، وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، والسياحة والصيد البحري، وصناعة مكونات السيارات، والصناعة الصيدلانية، والترويج للولاية كوجهة استثمارية لاستقطاب المستثمرين.





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وقد تضمن التعريف بالميزات التفاضلية لولاية سوسة بالخصوص تقديم بسطة ضافية عن الخصوصيات الجغرافية والتنموية للولاية، وعن النسيج الاقتصادي بالجهة، وذلك بهدف استقطاب مزيد المستثمرين التونسيين والأجانب، وتنشيط الحركة الاقتصادية، والنهوض بقطاع الاستثمار بالجهة الذي تراجع في السنوات الأخيرة بسبب جملة من العوامل أهمها جائحة "كورونا" وتراجع صرف الدينار.



وبالمناسبة، أكد والي سوسة، نبيل الفرجاني، ان الدورة الثالثة للمنتدى الجهوي للاستثمار والمبادرة الخاصة تمثّل فرصة مهمة للجهة لفرض تمركزها على خارطة البلاد، وهي كذلك مناسبة للترويج للجهة والمساهمة في تطوير مناخ الاستثمار بها، وإبراز ميزاتها التفاضلية، وإظهار مكامن الثروة بها من خلال الاعلام بالفرص السانحة للاستثمار، والأسباب التي تجعل من الجهة موقعا متميزا للاستثمار.

واستعرض والي سوسة مختلف الحوافز والتشريعات التي توفرها الدولة بهدف تمكين المستثمرين من الارتقاء بالمجهود الاستثماري واستقطاب عديد المؤسسات العالمية وانتصابها بالجهة.

وذكر بأن السياسيات والتوجهات المعتمدة لدفع الاستثمار ارتكزت أساسا على تفعيل الانتقال من اقتصاد ضعيف الى اقتصاد مندمج يعتمد على الابتكار، وعلى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وعلى ضمان التنمية الشاملة والمتوازنة بين كل الجهات

وأشار الى أهمية السياسة الاقتصادية الاجتماعية التي أصبحت معتمدة في بلادنا لاسيما بعد اصدار القانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني، وكذلك بعد اصدار المرسوم عدد 15 لسنة 2022 حول الشركات الاهلية الذي يرتكز على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي والتوزيع العادل للثروات.

وذكر والي سوسة بأن الدورة السابقة للمنتدى الجهوي للاستثمار والتمويل الذي تم تنظيمه في ديسمبر 2022 تمخض عن قبول 16 مشروعا من جملة 31 فكرة مشروع مقدّمة.