وزير التعليم العالي: نسبة الباحثات التونسيات تناهز 55بالمائة من مجموع الباحثين في البلاد

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، أن نسبة النساء الباحثات في تونس تمثل 55 بالمائة من مجموع المشتغلين على مشاريع بحث في جميع القطاعات في البلاد.



واضاف الوزير، خلال يوم دراسي انتظم الاربعاء، بمدينة العلوم، حول عيّنة من البحوث المترشّحة لنيل جائزة أفضل بحث نسائي بعنوان سنتي 2022-2023، ان نسبة النساء الباحثات في مراكز البحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصل الى 66 بالمائة، وهي نسبة تفوق ما تسجله بعض الدول المتقدّمة في المجال التكنولوجي.





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وافاد ان الطالبات يمثلن حوالي 70 بالمائة من خريجي الجامعات، كما تهمين الطالبات على مقاعد الدكتوراه مقارنة بالطلبة من الذكور، مشيرا الى أن عدد الطالبات في شعب كالعلوم الاجتماعية والقانون تفوق بكثير عدد الطلبة من الذكور.



وذكر ان حضور المرأة في التدريس والبحث العلمي سجل تطورا اذ تمثل النساء 50 بالمائة من اطار التدريس مؤكدا ان تكافؤ الفرص يعد أهم المبادئ التي ترتكز عليها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.



ولاحظ انه رغم تحسن مؤشرات حضور المرأة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي فان نسبة البطالة في صفوف خريجات التعليم العالي تبقى مرتفعة مقارنة بنسبة البطالة في صفوف الذكور.



وشدد على ضرورة اعتماد سياسات عمومية تكون مدعومة برؤية شاملة للتوظيف وما قبل التوظيف لزيادة نسبة تشغيلبة خريجات التعليم العالي مشيرا الى ان الوزارة توفر الدعم للباحثات التونسيات خصوصا في القطاعات ذات الأولوية.