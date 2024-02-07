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حسام حسن مدربا جديدا للمنتخب المصري

Publié le Mercredi 07 Février 2024 - 11:09 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم التعاقد مع حسام حسن ليكون مدربا جديدا للمنتخب الأول خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وذكر الاتحاد المصري، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أنه تم تعيين حسام حسن بعد اجتماع طارئ انعقد مساء الثلاثاء.
كما تقرر الاتحاد المصري تعيين شقيقه إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.
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وكان الاتحاد المصري فسخ تعاقده مع روي فيتوريا الذي كان ممتدا حتى صيف 2026 بعد الخروج من الدور ثمن النهائي لكأس الامم الافريقية التي تقام حاليا في كوت ديفوار.
ويمتلك حسام حسن (57 عاما) خبرة تدريبية في البطولة المصري إذ أشرف على أندية الزمالك والإسماعيلي والمصري البورسعيدي وبيراميدز والاتحاد السكندري وسموحة وفيوتشر، كما درب منتخب الأردن.


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