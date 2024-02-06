الاتفاق خلال لقاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية على صياغة استراتيجية وتنفيذ برامج عمل للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة

خلص لقاء انتظم اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية الى وضع رؤية عمل مشتركة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصياغة استراتيجية وتنفيذ برامج عمل للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة والمساهمة في القضاء على الإقصاء الاجتماعي والمالي لهذه الفئة.



وأشرف على اللقاء نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية ،مالك الزاهي، مستشار الوزير ، ياسين عزازة، بحضور سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية ، مايكل حداد، مرفوقا بالممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بتونس سلين ميرود ورئيس فريق بالبرنامج ، حسني المولهي وذلك بحضور المديرة العامة لمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية فريال غراب.

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