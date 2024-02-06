Babnet

الاتفاق خلال لقاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية على صياغة استراتيجية وتنفيذ برامج عمل للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة

Publié le Mardi 06 Février 2024 - 20:49 قراءة: 0 د, 28 ث
      
خلص لقاء انتظم اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية الى وضع رؤية عمل مشتركة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصياغة استراتيجية وتنفيذ برامج عمل للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة والمساهمة في القضاء على الإقصاء الاجتماعي والمالي لهذه الفئة.

وأشرف على اللقاء نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية ،مالك الزاهي، مستشار الوزير ، ياسين عزازة، بحضور سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية ، مايكل حداد، مرفوقا بالممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بتونس سلين ميرود ورئيس فريق بالبرنامج ، حسني المولهي وذلك بحضور المديرة العامة لمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية فريال غراب.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281704


babnet
Can_2024
 CAN_2024  Next match wed 7 feb

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 22:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia
Babnet
All Radio in One    
*.*.*