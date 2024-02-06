كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يؤكد ضرورة بلورة حلول للتحديات التي تواجهها الدول متوسطة الدخل

أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، منير بن رجيبة، في مؤتمر حول البلدان ذات الدخل المتوسط انتظم يومي 5 و6 فيفري الجاري بالعاصمة المغربية الرباط، على أهمية تعزيز الجهود الجماعية لبلورة حلول ناجعة ومستجدّة لمختلف التحديات التي تواجهها اليوم الدول متوسطة الدخل بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.





وحسب بلاغ للوزارة نشرته مساء الثلاثاء، أشار بن رجيبة، الذي ترأس وفد تونس المشارك في أشغال الجلسة الوزارية للمؤتمر، الى ضرورة تكثيف العمل من أجل تيسير نفاذ هذه الدول إلى الأسواق العالمية خصوصا عبر التخفيض في شروط النفاذ إلى التمويلات.



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وأكد كاتب الدولة على ضرورة إصلاح المنظومة المالية العالمية وتغيير الحوكمة المالية العالمية قصد التأسيس لنظام ناجع وعادل يساهم في سدّ الفجوة التمويلية مشددا، في هذا السياق، على ضرورة مواصلة العمل لتذليل العقبات من أجل استرداد الأموال المنهوبة لفائدة الشعوب المعنيّة بما يمكّن من توفير تمويلات تنموية إضافية لهذه الدول.

ومثّل المؤتمر الذي نظمته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج (المملكة المغربية) بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، فرصة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول متوسطة الدخل وعلى الحلول المناسبة لرفعها ولتفعيل مسارات التنمية المستدامة لهذه الدول.





