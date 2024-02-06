مجلس وزاري مضيق يوافق على مقترح توسعة مطار تونس قرطاج الدولي

وافق مجلس وزاري مضيق، المنعقد،الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، تحت اشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، والمخصص للنظر في مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي، على إنشاء محطة جوية جديدة بمساحة مغطاة تقدر بحوالي 80000 متر مربع وبطاقة استيعاب تقدر بـ 8 مليون مسافر سنويا.



وستمكن المحطة الجوية الجديدة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، من الرفع من طاقة استيعاب المطار إلى حدود 13 مليون مسافر سنويا، بالإضافة إلى تغيير وتوسعة الممر العلوي للمطار وإنجاز برج مراقبة جديد.





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كما يتضمن المشروع، مكونات تهدف إلى ربط المطار بوسط العاصمة بخط حديدي، وإنجاز خط حديدي سريع يربط مطاري تونس قرطاج النفيضة/ الحمامات وإنجاز خط مترو البحيرة/ البحر الأزرق.



وناقش المجلس الفرضيات المقترحة من قبل وزارة النقل لإنجاز مشروع توسعة المحطة الجوية بمطار تونس قرطاج الدولي وأبرز الآليات الممكنة لتنفيذه.



وأكد رئيس الحكومة، خلال اجتماع المجلس، الذي حضره كل من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والنقل والتجهيز والإسكان على أهمية المشاريع الكبرى، على غرار مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي، لما له من تأثير ايجابي ودور كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية.



