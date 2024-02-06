صفاقس:"أهميّة المهرجان الدولي للزيتونة بصفاقس تكمن في أبعاده الإجتماعية والإقتصادية وخاصة السياحية والتاريخية" (المدير العام لمجلس الزيت والزيتون الفلسطيني)

قال المدير العام لمجلس الزيت والزيتون الفلسطيني، فياض فياض، إن "المهرجان الدولي للزيتونة بصفاقس لا تكمن أهميته وإتساعه مقارنة بالمعارض التسويقية في العالم في النواحي التسويقية والإقتصادية فحسب، بل في أبعاده الإجتماعية، والثقافية، والعلمية، وخاصة السياحية، والتاريخية بالدرجة الأولى".



وأوضح فياض، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال ملتقى حول "الزيتون العربي بين الماضي والحاضر والمستقبل"، إنتظم اليوم الثلاثاء، بقاعة الأفراح البلدية بصفاقس بمناسبة إختتام فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للزيتونة بصفاقس (من 31 جانفي إلى 6 فيفري )، أن "سياحة الزيتونة، تعد سياحة جديدة ومستدامة، حيث زار ضيوف المهرجان عديد المعاصر الحديثة وأكبر المعاصر التقليدية في إفريقيا، وطرق العصر التقليدية التي إختفت في دول العالم، ومازالت موجودة في صفاقس وحقول الزيتون، وشاركوا في قطف الزيتون، إلى جانب الإطّلاع على الخبرات في طرق الري، والزراعة وتحديث الزراعة.





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وأضاف أن هذه الزيارات التي أتاحتها جمعية "تونس الزيتونة"، الطرف المنظم للدورة الخامسة للمهرجان الدولي للزيتونة بصفاقس، تعد مهمة وثرية، بإعتبارها تشجع على سياحة الزيتونة، وتغري الزائر بالعودة، كما مثّلت مناسبة للتعرف على حياة المواطنين الذين لهم علاقة مباشرة بالزيتونة وزيت الزيتون، وغلى الصعوبات التي يعانيها القطاع.

وحول ملتقى "الزيتون العربي بين الماضي والحاضر والمستقبل"، الذي شهد حضور عديد الدول العربية، وهي تونس، ومصر، والجزائر، والأردن، وفلسطين، والشبكة النسائية العربية لزيت الزيتون، أكد المدير العام لمجلس الزيت والزيتون الفلسطيني، فياض فياض، على أن الملتقى كان مناسبة لتبادل الخبرات، والتعرف على مشاكل كل دولة عربية في القطاع، من أجل توحيد الصفوف والجهود، حتى تكون البلدان العربية المنتجة للزيتون، قوة ضاربة في العالم مستقبلا في مجال التسويق"، وفق تصوّره.

من جهته، قال رئيس جمعية تونس الزيتونة، فوزي الزياني، إن "الرسالة الوحيدة المراد تسويقها من خلال هذا الملتقى العربي للزيتون، تتمثّل في ضورة توحيد صفوف وجهود كل الدول العربية في مجال الزيتون ومجالات أخرى، حتى تصبح قطبا إقتصاديا قادرا أن يفرض كلمته في السوق العالمية التي تحكمها البورصة، سيما لدى تحقيق نسبة 35 بالمائة من إنتاج زيت الزيتون العالمي في المستقبل القريب"، وفق تعبيره.



