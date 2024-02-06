تقديم 13 عرضا في الدورة الرابعة لمهرجان أولى العروض الكوريغرافية

تُقام الدورة الرابعة لمهرجان أولى العروض الكوريغرافية من 8 إلى 11 فيفري الحالي. وتتوزّع العروض على قاعات التياترو والحمراء بالعاصمة و"32 بيس".



ويتضمّن برنامج الدورة الثانية لهذه التظاهرة 13 عرضا من تونس ومالي وفرنسا وكندا، إلى جانب ورشات ماستركلاس.





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وتُستهلّ هذه الدورة من مسرح الحمراء بعرض "أولافيك" لـ "آنجيليك آميوت" من كندا، يليه بقاعة الفن الرابع في اليوم نفسه عرض "بون دوي" للثنائي حسام بوعكروشة وفاتح خياري من تونس.



ويُتابع جمهور الكوريغرافيا يوم 9 فيفري عرضا بعنوان "من يهتمّ؟" لـ "غيوم باريو" من فرنسا بقاعة الفن الرابع، بينما يحتضن مسرح الحمراء عرضيْن متتالييْن من دولة مالي، يحمل الأول عنوان "ات فروم بيت" لـ "ناعومي فال" أما العرض الثاني فهو بعنوان "عندما تتقاتل القلوب" لـ "بوكار ديمبيلي".



ويكون الموعد يوم 10 فيفري مع العروض "ما بين الأسطر" للتونسي إلياس التريكي بقاعة "32 بيس"، ثم يليه بمسرح الحمراء عرض "نيوستريا" لسامي همامي من تونس، فيما تحتضن قاعة الحمراء العرض الفرنسي "دانس هاوس".



ويُسدل الستار على هذه الدورة بتقديم أربعة عروض تونسية هي "متريمونيا" لمنية لوصايفي و"نوارة" لرنيم كافي بمسرح الحمراء، فيما تحتضن قاعة الفن الرابع عرض "غمردي" لحازم الشابي و"أنوال" لأحمد بن عبيد.



ويمثّل بعث هذا المهرجان من قبل جمعية البديل الثقافي سنة 2021 دعوة للجمهور وكذلك للمهنيين لاكتشاف أعمال جديدة لفنانين تونسيين من الشباب وتوفير مساحة للمهنيين ليقدموا أعمالهم للجمهور لأول مرة. ويتنزّل تنظيم تظاهرة أولى العروض الكوريغرافية، ضمن فلسفة لجمعية البديل الثقافي وإرادتها في دعم المشهد الفني في تونس وعلى الصعيد الدولي.



وتجدر الإشارة إلى أن جمعية البديل الثقافي تأسست سنة 2017، وهي تُعنى بتطوير ودمقرطة الفن والثقافة في تونس وتعمل على ثلاثة أهداف رئيسية هي الخلق والإبداع الفني، والتبادل الفني بين تونس والدول الأخرى والتكوين.