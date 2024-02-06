صفاقس : فوز 4 مؤسسات من ولايات صفاقس وبنزرت وسيدي بوزيد ومنوبة في مسابقة أحسن زيت زيتون بكر ممتاز آحادي الصنف.

فازت أربع مؤسسات من ولايات صفاقس، وسيدي بوزيد، ومنوبة، وبنزرت في مسابقة أحسن زيت زيتون بكر ممتاز آحادي الصنف ضمن الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للزيتونة بصفاقس (من 31 جانفي إلى 6 فيفري الجاري)، وذلك بعد حصول عينات هذه المؤسسات على الجوائز الأولى في محتلف الأصناف من بين 50 عينة خضعت للإختبارات الحسية من طرف لجنة تحكيم دولية متكونة من خبراء من تونس واليابان والاردن.



وتم توزيع الجوائز خلال حفل إنتظم، أمس الإثنين، بأحد نزل مدينة صفاقس، حيث تحصلت مؤسسة من عين تركية بولاية صفاقس على لقب أحسن زيت بكر ممتاز أحادي الصنف في صنف الكونايكي، وآلت جائزة أحسن زيت بكر ممتاز آحادي الصنف في صنف الشملالي إلى مؤسسة بالمكناسي بولاية سيدي بوزيد، وفي صنف الشتوي فازت بالجائزة الأولى مؤسسة بماطر من ولاية بنزرت، وفي صنف سيالي، فازت مؤسسة بوادي الليل من ولاية منوبة بالجائزة الأولى.

وبالمناسبة، أكّد المشاركون والفائزون على أهمية هذه المسابقة التي تعتبر من المناسبات التقييمية الهامة التي تمكنهم من العمل على تحسين جودة إنتاجهم، وعلى أهمية الشهادة التي تجعلهم يطرقون بكل ثقة أبواب الأسواق الخارجية، داعين إلى ضرورة ثمين الانتاج التونسي من زيت الزيتون وتكثيف ترويجه معلبا.



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يذكر أن مسابقة أحسن زيت زيتون بكر ممتاز آحادي الصنف، إنتظمت يوم 29 جانفي الماضي، وتسابقت ضمنها أكثر من خمسين عينة خضعت لإختبارات حسية من طرف لجنة تحكيم دوليّة.