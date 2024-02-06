"السيادة الوطنية الآن" ندوة سياسية فكرية تستحضر مناقب الشهيد بلعيد ومسيرته النضالية

بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، نظم كل من حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحركة تونس الى الأمام، اليوم الثلاثاء بفضاء الحمراء بالعاصمة، ندوة سياسية فكرية تحت عنوان "السيادة الوطنية الآن".



ومثلت الندوة، التي حضرها طيف كبير من معاصري الشهيد شكري بلعيد والحقوقيين ورفاقه في الحركة الطلابية والحقوقية، مناسبة لاستحضار مناقب الشهيد وأبرز محطات مسيرته النضالية انطلاقا من مرحلة التعليم الابتدائي في منطقة جبل الجلود بالعاصمة، وصولا الى مرحلة ما بعد ثورة 14 جانفي 2011 ، والتي صدح فيها صوته عاليا مناديا بترسيخ قيم الديمقراطية والحرية والكرامة لكل التونسيين، دون اقصاء أو تهميش، وإعلاء قيم التعايش الآمن بين كل الشرائح الفكرية والحساسيات السياسية، وفق ما جاء على لسان بعض المتدخلين.





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وأكد البعض الآخر، على أن تونس تمر منذ سنوات بفترة "مخاض عسيرة" سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وفق تعبيرهم، وهوما يقتضي وقفة حازمة وشجاعة من قبل كل العائلات الفكرية، من أجل تعزيز بناء مقومات السيادة الوطنية في مختلف أبعادها، ورص الصفوف أمام كل من يريدون مصادرة القرار الوطني ونهب خيرات البلاد ورهنها لهياكل التمويل والاقراض الدولية.



كما تمت الإشارة خلال هذه الندوة، "الى خطورة الانجرار وراء إملاءات صناديق التمويل الأجنبية وبارونات المال الفاسد في الداخل"، الذين يريدون مصادرة كرامة الشعب التونسي والتلاعب بقوته اليومي، حسب تقدير بعض المتدخلين.



ورفع المشاركون في الندوة، شعارات تمجد نضالات الشهيد شكري بلعيد، والمطالبة بتتبع كل من له يد في جريمة اغتياله وكشف الحقيقة كاملة.



وتم على هامش الندوة، عرض شريط وثائقي تسجيلي حول الشهيد شكري بلعيد، أعاد رسم جزء من مسيرته النضالية، وتضمن مقتطفات لتصريحاته ومواقفه من أبرز القضايا الوطنية التي طفت على سطح الأحداث في تونس إبان ثورة 14 جانفي 2011.