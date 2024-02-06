اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية توافق على التفويت في عقارات دولية و اقتناء عقارات لفائدة المصلحة العمومية

تمّ الاتفاق على التفويت في 28 ملف تتمثل في منشآت عمومية خاصة بالشركة الوطنية للكهرباء الغاز وبعض البلديات لتنفيذ مشاريعها في نطاق تسوية وضعياتها، وذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية، الثلاثاء.



وتشمل عملية التفويت، المتفق بشأنها في إطار إجتماع اللجنة، الذّي جرى بإشراف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، وبحضور كافة الأعضاء، كل من ولايات قبلي وجندوبة وسوسة والمنستير ونابل وبنزرت وتونس وبن عروس وتبلغ مساحة هذه العقارات حوالي 42 هك.





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كما تمت الموافقة على 10 ملفات اقتناء لفائدة وزارات الدفاع والداخلية والتربية والفلاحة والشباب والرياضة قصد انجاز مشاريع عمومية في كل من ولايات القصرين وصفاقس وبن عروس وسوسة وتونس ومنوبة و نابل. وتمسح هذه الاقتناءات حوالي 80 الف متر مربع.



وشدّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، في هذا الصدد، على ضرورة السرعة والنجاعة في تسوية الوضعيات العقارية، خاصة

منها تلك المتعلقة بالمشاريع العمومية والعمل على التقليص في آجال إنجازها.