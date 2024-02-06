فوز الاتحاد المنستيري على الملعب التونسي وديا 1-0

فازالاتحاد المنستيري على الملعب التونسي 1-0 في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما اليوم الثلاثاء بملعب باردو في اطار استعدادات الفريقين لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وجاء الهدف الوحيد للمباراة عن طريق بلال ايت مالك في الدقيقة 79.

وتجدر الاشارة الى ان الفريقين سيدخلان مرحلة التتويج بنقطتي حوافز.

ويستقبل الاتحاد المنستيري في الجولة الاولى جاره النجم الساحلي الذي سيدخل هذه المرحلة بثلاث نقاط حوافز فيما يحل الملعب التونسي ضيفا على الترجي الرياضي صاحب الثلاث نقاط حوافز.

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