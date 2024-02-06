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حجز 832 صفيحة "زطلة" ببئر القصعة تفوق قيمتها مليوني دينار

Publié le Mardi 06 Février 2024 - 15:50 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمروجات (ولاية بن عروس)، من القبض على شخص تم العثور في سيارته على 3 أكياس تحتوي على 832 صفيحة من مخدر القنب الهندي، تزن حوالي 83 كلغ، وتقدر قيمتها مليونين و75 الف دينار.

ووأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تم نصب كمين محكم للشخص الموقوف، بعد توفر معلومات تفيد بإعتزامه نقل كمية من مخدر القنب الهندي "الزطلة" من ولاية القصرين إلى جهة بئر القصعة بالمروجات، على متن شاحنة صغيرة معدة لنقل الخضر، ليتم ترويجها بتونس العاصمة.

...

وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس، أذنت بالاحتفاظ به وإحالته على الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، للتحري معه ومواصلة الأبحاث .


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