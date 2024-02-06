قفصة: وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية تصادق على بعث 175 مشروعا فلاحيا بالجهة خلال سنة 2023

صادقت اللجنة الجهوية لإسناد الإمتيازات الفلاحية بقفصة في سنة 2023 على بعث 175 مشروعا فلاحيا خاصّا بعدد من مناطق الولاية، تُقدّر قيمتها الإستثمارية بـ 17 مليونا و100 ألف دينار، وتهمّ عدّة أنشطة فلاحية مثل الغراسات وتربية الأبقار.



وقال المدير الجهوي لوكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية، الأزهر الكوك، إن لجنة إسناد الإمتيازات الفلاحية قد صادقت طيلة سنة 2023 على بعث وتمويل 175 مشروعا من مجموع 248 صرّح بها أصحابها لدى مصالح الوكالة، مضيفا أن باعثي المشاريع المُصادق عليها قد إستفادوا بمنح من الوكالة بلغت 6 ملايين و 154 ألف دينار.

وحسب معطيات من هذه الوكالة، فإنّ عدد المشاريع المُصادق عليها في سنة 2023، هو أقلّ منها في سنة 2022، وكذلك بالنسبة للمشاريع التي صرّح بها أصحابها والتي بلغت في سنة 2022، 313 مشروعا، فيما بلغت 248 طيلة سنة 2023.



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وبيّن الأزهر الكوك أن هناك عوامل عديدة أثّرت على نمو الإستثمارات الفلاحية الخاصة بالجهة، ومنها على وجه الخصوص تتالي سنوات الجفاف، وقلّة الأمطار المُعبأة بواسطة الحفريات، وعدم إسناد تراخيص حفر الآبار.

وستسهم الإستثمارات المُصادق عليها لتمويل بعث أو توسعة مشاريع فلاحية بعدد من مناطق الولاية، في خلق 201 فرصة عمل.

ودخلت على الاقلّ 6 مشاريع من بين المشاريع المُصادق عليها في السنة الماضية، طور الإنتاج بعد أن إستفاد باعثوها بمنح وقروض من بنوك التمويل وخاصة من البنك التونسي للتضامن، وتتعلق انشطة هذه المشاريع بالغراسات المثمرة في معتمديتي سيدي عيش وقفصة الشمالية، وبتربية الأبقار لباعثة من قفصة الشمالية، وتوسعة معصرة لإنتاج الزبت البيولوجي بمعتمدية السند، بالإضافة إلى مشروع يهمّ نقل وبيع المنتوجات البحرية بقفصة الجنوبية.

فم



