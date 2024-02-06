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الزمالك يعلن تعاقده مع الدولي الفلسطيني ياسر حمد

ياسر حمد
Publié le Mardi 06 Février 2024 - 15:04 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أعلن نادي الزمالك تعاقده رسميًا مع اللاعب الدولي الفلسطيني ياسر حمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حسب ما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط .
ويذكر ان الزمالك يضم في صفوفه التونسيين سيف الجزيري وحمزة المثلوثي
ونشر نادي الزمالك - عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - فيديو يتضمن عدة لقطات لجماهير نادي الزمالك أثناء دعمها للقضية الفلسطينية في المدرجات، والاحتفال الشهير لقائد الفريق محمود عبدالرازق "شيكابالا" والمعروفة باسم "رقصة أصحاب الأرض".


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