الزمالك يعلن تعاقده مع الدولي الفلسطيني ياسر حمد

أعلن نادي الزمالك تعاقده رسميًا مع اللاعب الدولي الفلسطيني ياسر حمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حسب ما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط .

ويذكر ان الزمالك يضم في صفوفه التونسيين سيف الجزيري وحمزة المثلوثي

ونشر نادي الزمالك - عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - فيديو يتضمن عدة لقطات لجماهير نادي الزمالك أثناء دعمها للقضية الفلسطينية في المدرجات، والاحتفال الشهير لقائد الفريق محمود عبدالرازق "شيكابالا" والمعروفة باسم "رقصة أصحاب الأرض".

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