قبلي: اشغال اعادة بناء سوق البياز وسط المدينة بنسبة 85 بالمائة

شهدت اشغال اعادة بناء السوق البلدي البياز، الذي يتوسط مدينة قبلي، نسبة تقدم فاقت 85 بالمائة، حيث تسعى بلدية المكان بالتعاون مع المقاولات المنجزة للمشروع على اتمامه قبل حلول شهر مارس القادم (تزامنا مع شهر رمضان)، وفق ما اكده كاتب عام بلدية قبلي حكيم حسين صباح اليوم الثلاثاء لصحفي "وات".

واضاف المصدر ذاته ان السوق يتكون من مجموعة من المحلات المخصصة لبائعي الخضر والغلال والقصابين وبائعي لحوم الدواجن، واشار الى اهمية المشروع خاصة في ظل افتقاد مدينة قبلي لمثل هذا الفضاء، الذي تتجاوز تكلفة اعادة بنائه 450 الف دينار.



وذكر ان البلدية ستتواصل قريبا مع مصالح املاك الدولة بالجهة، لتحديد السعر الافتتاحي لكراء المحلات، مشيرا في ذات الاطار الى ان البلدية قد انجزت مؤخرا عدة اشغال لاستكمال مشروع اعادة تهيئة السوق البلدي شارع النصر باعتمادات فاقت 100 الف دينار والذي اصبح بدوره جاهزا لاستقبال بائعي الخضر والغلال والقصابين وبائعي لحوم الدواجن في شهر رمضان.

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