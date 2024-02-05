النتائج الأولية للدور الثاني بعدد من الدوائر الانتخابية بولاية تونس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الإثنين، عن فوز 31 مترشحا في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية التي جرت أمس الأحد في عدد من الدوائر الانتخابية بولاية تونس.



وفيما يلي قائمة الفائزين وعدد الأصوات التي حصدوها في هذا الدور الثاني :





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المجلس المحلي الوردية:



-الدائرة الانتخابية حي محمد علي (الوردية): صالح المناعي. 121 صوتا



المجلس المحلي باب سويقة:

-الدائرة الانتخابية الحلفاوين : الهادي التقرتي. 129 صوتا

المجلس المحلي الحرايرية:

- دائرة الحرارية: بلحسن المناعي. 280 صوتا

- دائرة الزهروني : مراد الشعابي. 233 صوتا

المجلس المحلي الزهور:

- دائرة حي الطيران : عبد السلام عجينة. 196 صوتا

- دائرة الزهور (الزهور تونس): فاتن صمعلي. 239 صوتا

المجلس المحلي الكبارية:

- دائرة إبن سينا 2 : بلال الجبالي. 310 صوتا

- دائرة المروج 2 : محمد العادل العزابي. 341 صوتا

- دائرة حي النور (الكبارية) : محمد الصالح سالمي. 546 صوتا

المجلس المحلي جبل الجلود:

- دائرة جبل الجلود : هيفاء نصراوي. 221 صوتا

- دائرة القرجومة: شكري المناعي. 276 صوتا

- دائرة حي الفتح: كريم المحمودي. 540 صوتا

المجلس المحلي سيدي البشير:

- دائرة المنوبية: بختي جامعي . 70 صوتا

المجلس المحلي سيدي حسين:

- دائرة بيرين: نضال الابيض. 361 صوتا

- دائرة برج شاكير: انيس غالي. 381 صوتا

- دائرة عطار : خليفة فرجاني. 325 صوتا

- دائرة مغيرة انزال : وليد الورفلي. 367 صوتا

- دائرة 25 جويلية: سناء الفيلالي. 244 صوتا

المجلس المحلي حلق الوادي:

- الدائرة الانتخابية الطيب المهيري . بشير بن عمار. 294 صوتا.



المجلس المحلي قرطاج:

الدائرة الانتخابية قرطاج بيرصة: محمد بن حمودة. 181 صوتا.



المجلس المحلي المرسى:



- الدائرة الانتخابية البحر الأزرق: رحال بن سلامة. 200 صوتا

- الدائرة الانتخابية الرميلة :حنان بن رحيم. 134 صوتا

- الدائرة الانتخابية المرسى: الرياض امين الحاج خليفة. 374 صوتا



المجلس المحلي الكرم:



الدائرة الانتخابية الكرم الغربي : حسن شوالي. 156 صوتا.



المجلس المحلي باردو:



الدائرة الانتخابية قصر البرطال : مروان بن شيخة. 310 صوتا.

الدائرة الانتخابية باردو الشمالي: أمان الله الجبالي. 203 صوتا.



المجلس المحلي التحرير:



الدائرة الانتخابية التحرير الأول: وفاء بركات الدبكي. 453 صوتا



المجلس المحلي المنزه:



- الدائرة الانتخابية المنار 1 : سمير بوعزي. 90 صوتا



- الدائرة الانتخابية المنار (المنزه): عائشة دغفوس. 180 صوتا



المجلس المحلي العمران :



- الدائرة الانتخابية العمران: هشام عمران. 144 صوتا.



المجلس المحلي العمران الأعلى :

- الدائرة الانتخابية حي الانطلاقة: رضا الماجري . 241 صوتا



ومن المنتظر أن تعلن هيئة الانتخابات عن النتائج النّهاية للدور الثاني لهذه الانتخابات يوم 17 مارس المقبل عقب انتهاء مراحل التقاضي والطعون أمام القضاء الإداري.



وانتخب في الدور الأول من هذه الانتخابات، الذي جرى يوم 24 ديسمبر الماضي، 1348 عضوا بالمجالس المحلّية.