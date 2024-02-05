المكتبة السينمائية التونسية: عرض أشرطة سينمائية من طراز "35 مم" من 7 إلى 21 فيفري

تقترح المكتبة السينمائية بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي على جمهور الفن السابع مجموعة من الأشرطة السينمائية من طراز "35 مم". وتُقام هذه العروض بقاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة من 7 إلى 21 فيفري الحالي بالتعاون مع الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية.

ويستهلّ فيلم "صراخ" (100 دق، 1972) للمخرج عمار الخليفي سلسلة العروض بعد غدٍ الأربعاء، يليه يوم 8 فيفري عرض ثلاثة أفلام قصيرة هي "مفتاح الصول" (13 دق، 2000) لشوقي الماجري، "البرقع"(15 دق، 1988) للمخرج توفيق الرايس و"نظرة نورس" (18 دق، 1991) للمخرجة كلثوم برناز.

ويُشاهد الجمهور يوم 9 فيفري عرضيْن هما "الحرير الأحمر" (100 دق، 2000) للمخرجة رجاء العماري و"غدوة نحرق" (124 دق، 1998) من إخراج محمد بن إسماعيل. ويكون الموعد يوم 13 فيفري مع عرض شريط "فاطمة" (124 دق، 2001) لخالد غربال. ويُعرض شريط "مجنون ليلى" (90 دق، 1991) للمخرج الطيب الوحيشي يوم 14 فيفري، يليه يوم 15 فيفري عرض فيلم "شيشخان" (95 دق، 1991) للمخرجيْن محمود بن محمود والفاضل الجعايبي.

ويُعرض يوم 16 فيفري الفيلمان "سراب" (110 دق، 1982) لعبد الحفيظ بوعصيدة و"يا سلطان المدينة" (92 دق، 1992) للمخرج المنصف ذويب. أما يوم 17 فيفري فيكون الموعد مع الفيلميْن "تحت مطر الخريف" (85 دق، 1970) لأحمد الخشين و"كول التراب" (105 دق، 2000) لنضال شطّا، ثم عرض فيلم "جنون" (105 دق، 2000) من إخراج المسرح الجديد وذلك يوم 20 فيفري.



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وتختتم سلسلة هذه العروض السينمائية يوم 21 فيفري بالفيلميْن "رابسودي باربار" (19 دق، 1981) للمخرج عبد الحفيظ بوعصيدة و"راعي النجوم" (53 دق، 1971) لحاتم بن ميلاد.