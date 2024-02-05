تدارس إنطلاق مشروع الملعب الرياضي بحي هلال بالملاسين

مثل تدارس إنطلاق مشروع الملعب الرياضي بحي هلال بمنطقة الملاسين محور جلسة العمل التي التامت صباح اليوم الإثنين بمقر وزارة الشباب والرياضة حيث تم خلالها ضبط المقترحات والتوجهات وفق أولويات شباب المنطقة، إضافة إلى تحديد الجوانب الفنية والمالية للمشروع وفق حوكمة وتكوين الجمعيات الرياضية.



وتقرر خلال هذه الجلسة التي اشرف عليها وزير الشباب والرياضة كمال دقيش إحداث ملعب كرة قدم معشب "أ11" ويمتد على مساحة 5600م2 . كما تقرر القيام بأشغال تمهيدية للإنارة واحداث حجرات ملابس ووحدات صحية بتكلفة جملية أولية للمشروع تناهز 1.2 مليون دينار.





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كما تقرر الشروع في طلب العروض وإضافة الموارد المالية وفق العجز في برمجة ميزانية المشروع المقدرة ب850 الف دينار.

واكد وزير الشباب والرياضة في هذ الاطار ضرورة أن يكون مشروع ملعب حي هلال نابعاً من تصورات وإنتظارات متساكني وشباب المنطقة مشددا على أهمية الإنطلاق في المشروع ليكون متنفسًا وحاضنًا لشباب ورياضيي المنطقة.

وتناولت الجلسة كذلك النظر في الاشكاليات التي تشكو منها قاعة الرياضات الجماعية المشاتل، والتي كانت انتهت في موفى فيفري 2023 حيث تم تركيز أرضية خشبية للميدان بتكلفى جملية قدرت ب500 ألف دينار في إنتظار ربط القاعة بشبكتي الكهرباء والغاز وتصريف المياه.