جندوبة: إحالة قيّم عام و13 تلميذا بمعهد ثانوي بغار الدماء على أنظار التحقيق على خلفية إضرام النار بالمعهد

أحال وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، اليوم الاثنين، القيم العام بالمعهد الثانوي فرحات حشاد بغار الدماء و13 تلميذا بذات المعهد على أنظار التحقيق وذلك على خلفية اضرام النار بالمعهد وتكسير معدات وسرقة تجهيزات إثر احتجاج قام به عدد من التلاميذ كردّ فعل على ما راج من إقدام زميل لهم على الانتحار، وفق ما أفاد به وكيل الجمهورية بذات المحكمة صلاح الدين الراشدي.

وأوضح الراشدي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ـأنّه تمت إحالة القيم العام و9 تلاميذ بحالة إيقاف فيما أحيل 4 تلاميذ آخرين بحالة سراح.

ووفق ما تضمنته الأبحاث الأولية، فإنه إثر وفاة تلميذ يشتبه في إقدامه يوم الخميس المنقضي على الانتحار شنقا بمنزل والديه الكائن بحي الزهور بمدينة غار الدماء بعد أن جدّ بينه وبين إدارة المعهد خلاف على خلفية مطالبته بإحضار وليه للاستفسار عن غياباته المتكرّرة، عمد عدد كبير من التلامذة من بينهم الموقوفون المحالون اليوم على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة الى اضرام النار في المعهد، وحرق بعض مكوناته وسرقة البعض الاخر وتهشيم عدد من تجهيزاته.

الى ذلك تفيد تقارير صادرة عن المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة بأن معهد فرحات حشاد الذي ينتسب اليه الطفل المشتبه في انتحاره يتذيل لائحة معاهد الجمهورية من حيث نسب النجاح في المستويات الخاضعة لمناظرات وفي مقدمتها البكالوريا، اذ لم تتجاوز نسبة النجاح فيه خلال السنة الدراسية المنقضية لشعب البكالوريا 4 بالمائة.



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