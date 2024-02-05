وحدات الحرس الوطني تحبط 170 عملية تهريب و292 محاولة اجتياز للحدود في ظرف أسبوع

تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهوريّة خلال الفترة الممتدّة من يوم 28 جانفي إلى غاية يوم 3 فيفري 2024 من إحباط 170 عملية تهريب، و قدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للبضائع المهرّبة المحجوزة قرابة 7 مليون دينار .



كما تمكنت هذه الوحدات ، وفق بلاغ صادر الاثنين عن الادارة العامة للحرس الوطني، من إحباط 193 عملية اجتياز للحدود البرية خلسة وألقت القبض على 2945 مجتازا، منهم 2943 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.





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وأحبطت هذه الوحدات 99 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على عدد 2469 مجتازا بينهم 405 من التونسيين و 2064 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.





كما تمكنت من إلقاء القبض على 2915 شخصا مفتّش عنهم من أجل قضايا حقّ عامّ وحجز 173 وسيلة مفتّش عنها ، وحجز كيلوغرام واحد و 139 قطعة من مخدر القنب الهندي "زطلة" و4989 قرصا مخدرا



وقدرت القيمة المالية الجملية لهذه المواد من المخدرات بأكثر من 380 ألف دينار، اضافة الى حجز قرابة 5 الاف من علب وقوارير من المشروبات الكحولية المزمع ترويجها خارج المسالك القانونية.



و حجزت هذه الوحدات 18بندقية صيد عيار 12 و 16 غير المرخص فيها و 242خرطوشة اجمالا .





