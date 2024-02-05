جلسة عامة بالبرلمان يومي الثلاثاء والأربعاء للنظر في ثلاثة مشاريع قوانين

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يومي الثلاثاء 6 والأربعاء 7 فيفري 2024 ، تنظر في ثلاثة مشاريع قوانين وفق جدول أعمالها.



وستستهل هذه الجلسة العامة أشغالها، يوم غد الثلاثاء في الحصة الصباحية بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، بالنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، عدد06/2024.





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وستنظر الحصة المسائية بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسية، عدد07/2024.



كما سيتم النظر يوم الأربعاء بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا في مشروع قانون يتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، عدد 59/2023.