جندوبة: الاحتفاظ ببيطريين اثنين بسبب منح شهادة طبية تقضي بذبح بقرة تبين ان لحمها فاسد

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، بالاحتفاظ بطبيبين بيطريين وعامل بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة، على خلفية منح شهادة طبية تقضي بذبح بقرة بالمسلخ البلدي بمدينة غار الدماء، تبين ان لحمها فاسد، وفق ما أكده وكيل الجمهورية بذات المحكمة صلاح الدين الراشدي لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء.



وتعود اطوار الحادثة الى يوم الجمعة الفارط، بعد ان احتج مستلزم السوق البلدي بغار الدماء، على قرار طبيب بيطري يقضي بذبح بقرة نحيفة، ومصادقة الطبيبة البيطرية التابعة لدائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على عملية الذبح، رغم ان ملامح البقرة كانت توحي بانها تحمل امراضا.

ومن جهة اخرى، نفذ عدد من اعوان واطارات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة اليوم الاثنين، وقفة تضامنية مع الطبيبين والعامل، معتبرين ان "منح الشهادة الطبية بهدف ذبح البقرة، لا يعني الإقرار بصلوحية لحمها"، ذلك ان عملية الذبح تتبعها معاينة طبيب بيطري في مرحلة ثانية، وهو المخول لاتخاذ مثل ذلك القرار، والذي على ضوئه يسمح للحم البقرة بان يُستهلك او يُتلف.



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ووفق المعاينة التي قامت بها رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة، فقد تبين ان لحم البقرة فاسد وغير صالح للاستهلاك وهو ما استوجب استصدار اذن لاتلافها.

ومن المنتظر ان يمثل جميع المحتفظ بهم، منذ ليلة السبت المنقضي، امام وكيل الجمهورية اليوم الاثنين، ليقرر في شأنهم ما سيراه صالحا ومطابقا للقانون

يشار الى ان بائع البقرة في حالة فرار .