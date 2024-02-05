المركز التونسي المتوسطي يسجل "تراجع نسبة مشاركة النساء في الدور الثاني للانتخابات المحلية وارتفاع حالات العنف "

رصد الملاحظون التابعون للمركز التونسي المتوسطي المعتمدون لملاحظة الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية ضعف مشاركة النساء بمراكز الاقتراع مقارنة بالدور الأول وارتفاع حالات العنف المسجلة في مراكز الاقتراع .



وأفادت مديرة البرامج في المركز أحلام القروي اليوم الإثنين بالعاصمة، خلال ندوة صحفية نظمتها جمعيات مختصة في متابعة الشأن الانتخابي، لتقديم تقارير حول ملاحظتها لمختلف مراحل الانتخابات المحلية في دورها الثاني، أن نسبة الإقبال كانت أعلى بشكل طفيف في المناطق الريفية الضيقة مبررة ذلك بطابع الانتخابات المحلية التي تدعم التضامن المبني على العلاقات العائلية و"العروشية "





...



كما سجل المركز ضعف تمثيلية النساء كرئيسات مركز اقتراع مقارنة بتمثيلية الرجال حيث بلغت نسبة تمثيلها كرئيسة مركز %13.4 من مجموع المراكز التي تمت ملاحظتها كما بلغت نسبة النساء من أعوان مراكز الاقتراع 63 بالمائة، إضافة إلى رصد مغادرة عدد من النساء مراكز الاقتراع دون الإدلاء بأصواتهن نظرا لغياب أسمائهن في السجل الانتخابي نتيجة تغيير مراكز اقتراعهن دون علمهن أو لعدم تمكنهن من معرفة مكتب الاقتراع.

ولفتت القروي إلى أن الملاحظين رصدوا ارتفاعا لحالات العنف في مراكز الاقتراع والتي بلغت حد الاعتداء على رئيسة هيئة فرعية كما سجلوا اضطرابا وسوء تنظيم في صفوف الناخبين والناخبات جراء دمج مركزي اقتراع في مركز واحد في معتمدية جربة من ولاية مدنين، إلى جانب رصد نقل جماعي للنساء أمام مراكز الاقتراع عن طريق جرارات وحافلات وسيارات نقل فردي.



وانتقدت تعمد بعض رؤساء المراكز منع عدد من ملاحظي المرصد من القيام بمهامهم مشيرة إلى تسجيل تجاوزات على غرار محاولات لدخول أشخاص حاملين لصفة عائلية إلى مكاتب الاقتراع مع الناخبات ورصد تواصل الحملات الانتخابية في محيط عدد من مراكز الاقتراع وحالات تأثير وتوجيه للنساء خارج مراكز الاقتراع.



وأوصى المركز بتكثيف برامج تكوين رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع خاصة في محور العلاقة مع ملاحظي المجتمع المدني وتدعيم حضور النساء كرؤساء مراكز اقتراع وإطلاق حملات إعلامية لتوعية المواطنين حول مواقع مراكز الاقتراع وطرق الوصول إليها إضافة إلى تحيين السجل الانتخابي وضبط قائمات الناخبين بمراكز الاقتراع بكل دقة.

كما أكد أهمية التناصف كقيمة أساسية وضمان تطبيقها في جميع جوانب الحياة السياسية ومراجعة القوانين والمراسيم التي قد تكون عائقًا أمام مشاركة النساء في الحياة السياسية والعمل على إزالة هذه العقبات، داعيا إلى تبني سياسات وتوجهات تعزز المساواة في الفرص والحقوق بين الجنسين في مجالات الترشح وتعزز مكتسبات المرأة.

وبين ضرورة تعزيز الوعي السياسي عبر تصميم حملات توعية مستهدفة لشرائح معينة من الناخبين، مع التركيز على توجيه رسائل تتعلق بأهمية مشاركتهم في صنع القرار الديمقراطي وتعزيز شفافية العمليات الانتخابية وتحسين أنظمة الرصد والإبلاغ عن حالات الخرق لضمان سرعة الاستجابة وإجراء تقييم دوري للعمليات الانتخابية للتأكد من تحقيق أقصى درجات الشفافية والنزاهة.

يذكر أن المركز التونسي المتوسطي يهدف من خلال مشروعه إلى فهم وتحليل السياق القانوني والاجتماعي المحيط بمشاركة النساء في العملية الانتخابية وتقديم توصيات عملية لتحسين مشاركتهن وتجاوز العقبات التي قد تواجههن.

وقد استهدفت عملية الملاحظة الأوساط الريفية والمناطق الحدودية في سبع ولايات وهي جندوبة وسليانة وقفصة والقصرين ومدنين وتوزر وتطاوين، وقامت بملاحظة الترشحات والنزاعات وملاحظة الحملة الانتخابية وسبر آراء شمل المترشحات في الدور الأول والثاني.

وقام المركز التونسي المتوسطي في إطار ملاحظته ليوم الاقتراع على أساس النوع الاجتماعي بــ نشر 120 ملاحظ متنقل في المناطق الحدودية والريفية في سبع ولايات. واستهدفت عملية الملاحظة 350 مركز اقتراع موزعين على 104 دائرة انتخابية بهدف تقييم مشاركة النساء في الانتخابات المحلية ومدى توافقها مع المعايير الدولية.