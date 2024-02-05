المنستير: حجر طن ونصف من مادتي الشعير والسداري وإعادة ضخها في المسالك القانونية (المدير الجهوي للتجارة)

حجز فريق المراقبة الاقتصادية الراجع بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني الراجعة بالنظر إلى منطقة الحرس الوطني بطبلبة، نهاية الأسبوع الجاري، 5ر01 طن من مادتي الشعير المدعم والسداري، على متن شاحنة ووقع ضبطها على مستوى الطريق الحزامية بالمكنين، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات أحمد المثلوثي وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأوضح المثلوثي أنّ ماسك هذه البضاعة لا يحمل أية وثيقة قانونية تثبت مشروعية مسكها، وسيقع إعادة ضخ المحجوز في المسالك القانونية وتأمين قيمته لفائدة الخزينة العامة للدولة.

وحرر فريق المراقبة الاقتصادية مخالفة اقتصادية متعلقة بالإخلال بتراتيب الدعم، والاتجار في مادة مدعمة بطرق تخالف التراتيب الجاري بها العمل، حسب ذات المصدر.

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