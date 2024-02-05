بطولة غراند سلام باريس للجيدو - التونسية زينب الطرودي تخرج من الدور الثاني

خرجت مصارعة الجيدو التونسية زينب الطرودي من الدور الثاني لمنافاست وزن ما فوق 78 كلغ ضمن المجموعة الثالثة لبطولة غراند سلام باريس 2024 بعد خسارتها امس الاحد امام الفرنسية المتوجة لاحقا بالميدالية الذهبية ديكو رومان.

وكانت زينب الطرودي تغلبت في الدور الاول على الغابونية غناسادجا افارو يوكيبيد.

واقيمت بطولة غراند سلام باريس من 2 الى 4 فيفري الجاري بمشاركة 621 مصارعا ومصارعة من 107 دولة.

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