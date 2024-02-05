المنتدى المتوسطي للمياه يبدأ اشغاله بتونس في ظل تحديات مائية تواجه دول الجنوب

إنطلقت اشغال الدورة الخامسة للمنتدى المتوسطي للمياه ، الاثنين بتونس، لتناقش على مدى 3 ايام ملفات تتصل بادارة نظم المياه والنفاذ الى الموارد التقليدية للمياه المتأثرة بالتغيرات المناخية.



ويتواصل المنتدى الذي تنظمه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تحت اشراف وزارة الفلاحة و بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد من اجل المتوسط والمعهد المتوسطي للمياه الى يوم 7 فيفري الجاري بتونس العاصمة.





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وتاتي هذه التظاهرة ، في وقت يجري فيه الاعداد لتنظيم المنتدى الدولي للمياه المزمع انعقاده بمدينة بالي الأندونسية من 18 الى 24 ماي 2024، علما وان المنتدى المتوسطي يحمل شعار" الماء من اجل الرفاه المشترك".



ويناقش المشاركون في المنتدى، على امتداد الايام المقبلة، مواضيع تتصل بتوفر موارد المياه التقليدية ، سواء المياه غير الجوفية والمياه الجوفية والتي تقلصت جراء التغيرات المناخية والنفاذ الى هذه الموارد والتي تعد طلبا ملحا باغلب الدول الواقعة ضمن حوض المتوسط.



ويكتسي التوجه نحو تحلية المياه، أهمية كبرى،ضمن سياسات ادارة المياه وخطط التنمية الموضوعة من قبل الدول المتوسطية، وخاصة بالدول الواقعة في الجنوب علما وان هذه الملفات تعد من ابرز النقاط التي يطرحها المنتدى.



وتتضمن قائمة المشاركين التي من المنتظر حضورها في هذه التظاهرة، رئيس المعهد المتوسطي للمياه، الان ميسونياي و الامين العام المساعد للاتحاد من اجل المتوسط، المعتز عبادي وورئيس المجلس الدولي للمياه، لويك فوشون والمدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق القاحلة والاراضي الجافة، نصر الدين العبيد ومسؤولين عن هياكل أممية واقليمية اخرى.

