سيدي بوزيد: حادث مرور يسفر عن حالة وفاة و25 اصابة لعملة في القطاع الفلاحي بجلمة

أسفر حادث مرور، جد صباح اليوم الاثنين، بطريق "الغلايقية" بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، تعرضت له شاحنة نقل عاملات في القطاع الفلاحي، عن حالة وفاة واصابة اكثر من 25 شخصا من مجموع 30 عاملا وعاملة كانوا على متن الشاحنة، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية بالجهة زياد السديري.

وبين السديري في تصريح لصحفية "وات"، أن الاصابات متفاوتة الخطورة، وانه يتم نقل المصابين من موقع الحادث الى المستشفى، او من المستشفى المحلي بجلمة الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد بالنسبة لعدد من الحالات لتلقي العلاج.

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