عتيد: تسجيل بطء في نسق الاقبال على التصويت في معظم الدوائر

اعتبرت الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" اليوم الأحد في تقريرها الثالث لملاحظة سير عملية الاقتراع للدور الثاني من الانتخابات المحلية ان عملية الاقتراع تميزت "في معظم الدوائر الانتخابية التي تمت ملاحظتها بـ" بطء نسقها" .



وأضافت الجمعية ان ملاحظيها سجلوا تفاوتا في الاقبال بين الدوائر الانتخابية كما سجلوا وفق نص البلاغ " والى حدود الساعة السادسة مساء من تاريخ اليوم (موعد غلق مكاتب ومراكز التصويت) "عددا من المخالفات و الإخلالات " التي قالت عتيد انها "متفاوتة الخطورة".





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ومن ضمن الاخلالات عملية شراء اصوات قالت "عتيد" انها حدثت بمركز التصويت مدرسة المنجم 1 ،بمعتمدية المتلوي (ولاية قفصة) مشيرة الى ان مواطنا ابلغ عن عملية شراء الاصوات وان الهيئة الفرعية للانتخابات والأمن تدخلا ويتم التحقيق في المسالة.



ومن الاخلالات التي تهم عملية الفرز الانطلاق في فرز الاصوات دون عد الاوراق المستخرجة من الصندوق والقيام بعمليات مطابقة وسجل ذلك الاخلال بأحد مراكز التصويت بصفاقس 2 وتحديدا بالمدرسة الابتدائية احمد التليلي (البساتين) دائرة صفاقس المدينة.



من جهة اخرى اشارت "عتيد" الى تسجيل اخلالات تعلقت بجاهزية هيئة الانتخابات من ذلك غلق باب مكتب تصويت في مركز تصويت بمدنين ما منع شخصا من الادلاء بصوته رغم تواجده داخل المركز كما سجل في مركز التصويت سالم بشير بولاية المنستير عدم تمكن ناخبين من مركز تصويت آخر من القيام بواجبهم الانتخابي.

