الاتحاد الجزائري لكرة القدم يشكل لجنة لدراسة ملفات الترشيحات لمنصب مدرب المنتخب الاول

يشرف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي يوم غد الاثنين على تنصيب لجنة مختصة تتكفل بدراسة ملفات الترشيحات لمنصب مدرب المنتخب الأول.

وقال الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الأحد في بيان له على موقعه الرسمي أن " اللجنة ستقوم بتسليم خلاصتها في أجل لا يتعدى عشرة أيام".

وكان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد أوضح في بيان له يوم الثلاثاء الماضي بأن مشروعها يرمي "نحو هدف جديد مع مدرب جديد وطاقم فني جديد" سيتم تعيينهم عن قريب على رأس المنتخب خلفا للناخب السابق جمال بلماضي وطاقمه الفني.

خلال نهائيات كأس إفريقيا-2023 (المؤجلة إلى 2024) الجارية حاليا في كوت ديفوار, أخفق المنتخب الجزائري في مشاركته بخروجه من الدور الأول للمرة الثانية على التوالي بعد دورة 2021 (المؤجلة إلى 2022) بالكاميرون.



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وبعد تعادلين متتاليين أمام أنغولا (1-1) وبوركينا فاسو (2-2), انهزم المنتخب الجزائري في المباراة الثالثة أمام موريتانيا (0-1).

وتحت إشراف جمال بلماضي, كان المنتخب الجزائري قد فشل أيضا في التأهل لكأس العالم الأخيرة 2022 بقطر.

في المقابل, كانت بداية مسيرة بلماضي مع المنتخب ناجحة عندما قاده للتتويج بكأس إفريقيا-2019 بمصر قبل أقل من سنة على توليه مهامه في اوت 2018 خلفا لرابح ماجر.