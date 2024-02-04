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الاتحاد المصري لكرة القدم ينفصل عن البرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب الاول

Publié le Dimanche 04 Février 2024 - 20:16 قراءة: 0 د, 27 ث
      
قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه اليوم الاحد الاستغناء عن البرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب الاول وجهازه المعاون على اثر الخروج من الدور ثمن النهائي لكاس الامم الافريقية المقامة حاليا بكوت ديفوار امام منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وافات الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم انه تمت الموافقة علي تعيين محمد يوسف مدربا مؤقتا للمنتخب الى حين اختيار اطار فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.
واضاف المصدر ذاته انه تقرر دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم.
...

ومن جهة اخرى، تم تعيين علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد.


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