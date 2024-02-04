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المسابقة الوطنية لتصميم التطبيقات والمضامين الرقمية من 5 الى 7 فيفري 20240

Publié le Dimanche 04 Février 2024 - 22:10 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تنظم الإدارة العامّة للعمل الثّقافي ومركز تونس الدّولي للاقتصاد الثّقافي الرّقمي المسابقة الوطنيّة لتصميم التّطبيقات والمضامين الرّقميّة من 05 إلى 07 فيفري 2024 بقطب الإبداع والفنون الرّقميّة الفاضل بن عاشور "مكان".


وتندرج هذه المسابقة في إطار البرنامج الإصلاحي لوزارة الشؤون الثقافية، الذي ينصّ على "الارتقاء ببرامج التّنشئة على الثّقافة والفنون من خلال تطوير المضامين والأنشطة صلب المؤسّسات العموميّة للعمل الثّقافي في شتّى الميادين الثّقافية والفنّية واستعمال التّكنولوجيات الحديثة ".
...

وقد أسفرت أعمال اللجنة المكلفة بالانتقاء عن ترشيح 12 ناديا.
وسيتولى فريق من المختصّين والخبراء مرافقة أصحاب المشاريع وتأطيرهم بغاية بلوغ التّصفيات النّهائيّة لاختيار ثلاثة فائزين من الأعمال المنتقاة وتتويجهم .


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