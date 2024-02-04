بطولة النخبة لكرة اليد - برنامج مباريات الجولة التاسعة عشرة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة التاسعة عشرة لبطولة النخبة لكرة اليد التي ستقام يوم الاربعاء المقبل بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر:
الاربعاء 7 فيفري 2024
النجم الساحلي - النادي الافريقي
الاربعاء 7 فيفري 2024
النجم الساحلي - النادي الافريقي
نسر طبلبة - نادي ساقية الزيت
النادي الهلالي - الترجي الرياضي
نادي كرة اليد بجمال - شبيبة الشيحية
اتحاد منزل تميم - مكارم المهدية
بعث بني خيار - سبورتينغ المكنين
الترتيب ن ل
1 - الترجي الرياضي 54 18
2 - النادي الافريقي 49 18
3 - نادي ساقية الزيت 42 18
4 - بعث بني خيار 38 18
5- مكارم المهدية 36 18
-- النجم الساحلي 36 18
-- اتحاد منزل تميم 36 18
8-سبورتينغ المكنين 32 18
9 - نادي كرة اليد بجمال 31 18
10- نسر طبلبة 26 18
-- شبيبة الشيحية 26 18
12- النادي الهلالي 25 18
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