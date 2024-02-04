بطولة النخبة لكرة اليد - برنامج مباريات الجولة التاسعة عشرة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة التاسعة عشرة لبطولة النخبة لكرة اليد التي ستقام يوم الاربعاء المقبل بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر:



الاربعاء 7 فيفري 2024

النجم الساحلي - النادي الافريقي



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نسر طبلبة - نادي ساقية الزيت

النادي الهلالي - الترجي الرياضي

نادي كرة اليد بجمال - شبيبة الشيحية

اتحاد منزل تميم - مكارم المهدية

بعث بني خيار - سبورتينغ المكنين



الترتيب ن ل

1 - الترجي الرياضي 54 18

2 - النادي الافريقي 49 18

3 - نادي ساقية الزيت 42 18

4 - بعث بني خيار 38 18

5- مكارم المهدية 36 18

-- النجم الساحلي 36 18

-- اتحاد منزل تميم 36 18

8-سبورتينغ المكنين 32 18

9 - نادي كرة اليد بجمال 31 18

10- نسر طبلبة 26 18

-- شبيبة الشيحية 26 18

12- النادي الهلالي 25 18