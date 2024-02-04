وزير الداخلية يحضر معرض الدفاع العالمي بالرياض بدعوة من نظيره السعودي

واكب وزير الداخلية كمال الفقي، اليوم الأحد، فعاليات معرض الدفاع العالمي، الذي تحتضنه العاصمة السعودية الرياض، وتجول في مختلف أروقته وخاصة رواق وزارة الداخلية السعودية، حيث إطلع على التجهيزات والتكنولوجيات الحديثة المعروضة والمتعلقة بمراقبة الحدود البرية والبحرية، وكذلك في مجال إطفاء الحرائق والمجالات الأمنية.



كما أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، بأن وزير الداخلية حضر بالمناسبة، اجتماع وزراء وقادة الدفاع الذي انعقد على هامش هذا المعرض.





...



وأضافت أن الفقي، كان حل مساء أمس السبت بالرياض، على رأس وفد من سامي إطارات وزارة الداخلية، لحضور فعاليات معرض الدفاع العالمي، بدعوة من نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود. وكان في إستقباله في القاعة الشرفية لمطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود.