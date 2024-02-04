" الايفواري عمر دياكيتي،" الفضل في الفوز يعود إلى جماهيرنا

ارجع لاعب خط وسط ميدان منتخب كوت ديفوار، عمر دياكيتي، الفضل إلى الجماهير الإيفوارية، بعد فوز "الفيلة" على مالي، بنتيجة 2-1، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023.



وأشاد، دياكيتي، الذي سجل هدف الفوز لمنتخب بلده في المباراة، بالدور الكبير الذي لعبته الجماهير الإيفوارية، والتي دعمته رفقة زملائه طيلة 120 دقيقة.

وتم اختيار، دياكيتي، رجل المباراة، بعد الأداء الذي ظهر به، وتسجيله الهدف الثاني الذي منح لـ"الفيلة" التأهل إلى المربع الذهبي.



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وقال، دياكيتي، في تصريحاته خلال الندوة الصحفية: "المشجعون فعلوا ما كان عليهم القيام به، ومنذ بدء هذه البطولة، رأينا دعم الإيفواريين".



"مرّرنا بوقت عصيب في المباراة بما في ذلك البطاقة الحمراء، لكنهم استمروا في دفعنا كلاعبين، عندما تبدأ الأمور على هذا النحو، لدينا فقط خيار واحد هو تقديم أفضل ما لدينا، والبحث عن الانتصار، هذا هو سبب فوزنا".



وأوضح أفضل لاعب في المباراة، أنه ورفاقه كانوا يعلمون أن المباراة ستصبح أكثير صعوبة بالنسبة لهم بعد البطاقة الحمراء الأولى: "كنا نعلم أن الأمر سيكون معقدا، لقد جعل ذلك الأمور صعبة علينا، لكننا تمكنا من فعل ما أردناه بفضل عقليتنا".

واضاف ، دياكيتي : "ركضنا وبذلنا جهودا وأعتقد أننا تلقينا ثمار ذلك، أنا سعيد، لأنني سجلت الهدف الثاني. بهذا الهدف، أعتقد أنني أدخلت السعادة إلى قلوب حوالي 30 ألف مشجع إيفواري كانوا في الملعب، لا توجد كلمات يمكن أن أصف بها ما أشعر به الآن، لكنني سعيد".



وبعد تسجيله هدف الفوز، تلقى، عمر دياكيتي، بطاقة صفراء ثانية وتم طرده، مما يعني أنه سيغيب عن مباراة نصف النهائي أمام منتخب كونغو الديمقراطية، حيث قال في هذا الصدد: "لقد حصلت على بطاقة حمراء، لن أتمكن من اللعب في الدور نصف النهائي لكن منتخبنا سيكافح من دوني، لأن لدينا منتخبا جيدا للغاية".