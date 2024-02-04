شبكة مراقبون نسبة الاقبال بلغت 1 فاصل 7 بالمائة الى حدود الساعة العاشرة صباحا

بلغت نسبة الإقبال على انتخابات المجالس المحلية إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد 1 فاصل بالمائة، وفق احصائيات لشبكة مراقبون شملت 215 من 217 مكتب اقتراع على الصعيد الوطني

ووفق ذات الاحصائيات فقد تم تسجيل عدم وجود ممثلي المترشحين في 46 بالمائة من مكاتب الاقتراع

و يتنافس 1558مترشحا في هذا الدور الثاني للانتخابات الذي يهم 4 ملايين و181 ألف و871 ناخبا ، كما سيجري بالدوائر الانتخابية التي لم يتحصل فيها أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الدور الأول للانتخابات المحلية (779دائرة)، ويتم الاختيار فيها بين المترشحين الأول والثاني اللذين حصلا على اكثر الأصوات.

وستعلن هيئة الانتخابات عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات المحلية، في أجل أقصاه يوم 7 فيفري والتصريح بالنتائج النهائية عند انقضاء آجال الطعون ، وقد خصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاستكمال هذا الاستحقاق الانتخابي 2034 مركز اقتراع و3675 مكتب اقتراع، يسهر على تسييرها أكثر من 15 ألف عون.



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