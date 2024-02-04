كاس افريقيا للامم (2023+1) - جنوب افريقيا تفوز بركلات الترجيح على الراس الاخضر وتتاهل الى المربع الذهبي

تاهل منتخب جنوب افريقيا الى الدور نصف النهائي لكاس افريقيا للامم (2023+1) اثر فوزه اليوم السبت على نظيره من الراس الاخضر بركلات الترجيح 2-1 في المباراة التي جرت على ملعب شارل كونان باني بياموسوكرو لحساب الدور ربع النهائي

وكانت المباراة أنتهت في وقتيها الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي.

وكان المنتخب الايفواري تاهل في وقت سابق الى نصف النهائي بانتصاره اليوم بملعب السلام بمدينة بواكي على نظيره المالي بنتيجة 2-1 بعد التمديد بعد ان انتهت المباراة في وقتها القانوني بالتعادل 1-1

وبادر المنتخب المالي بافتتاح النتيجة في الدقيقة 71 عن طريق دورجيلس نيني، قبل أن يعود المنتخب الايفواري في النتيجة باحرازه هدف التعادل في الدقيقة 90 عن طريق سيمون ادينغرا.



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وخلال الحصص الاضافية، تمكن المنتخب الايفواري من خطف هدف التأهل في الدقيقة 120 ز2 عن طريق اللاعب عمر دياكيتي.



وسيجمع الدور نصف النهائي المقرر يوم الأربعاء 7 فيفري الجاري بين المنتخبين الايفواري والكونغولي من جهة ومنتخب جنوب افريقيا ونظيره النيجيري من جهة اخرى.