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كوت ديفوار تقصي مالي وتتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا

Publié le Samedi 03 Février 2024 - 20:47 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تأهل المنتخب الايفواري الى الدور نصف النهائي لكأس افريقيا للأمم لكرة القدم اثر فوزه اليوم السبت بملعب السلام بمدينة بواكي على نظيره المالي بنتيجة 2-1.
وبادر المنتخب المالي بافتتاح النتيجة في الدقيقة 71 عن طريق دورجيلس نيني، قبل أن يعود المنتخب الايفواري في النتيجة باحرازه هدف التعادل في الدقيقة 90 عن طريق سيمون ادينغرا.
وخلال الحصص الاضافية، تمكن المنتخب الايفواري من خطف هدف التأهل في الدقيقة 120 ز2 عن طريق اللاعب عمر دياكيتي.
وكان المنتخب الايفواري قد انهى المبارة بـ 9 لاعبين بعد اقصاء أوديلون كوسونو في الدقيقة 44 وعمر دياكتي صاحب الهدف الثاني في الدقيقة 120 ز4.
...

كما تجدر الاشارة الى أنّ المباراة كانت شهدت اهدار لاعب المنتخب المالي أداما تراوري لضربة جزاء في الدقيقة 17.
وسيواجه منتخب "الفيلة" في الدور نصف النهائي المقرر يوم الأربعاء 7 فيفري الجاري منتخب الكونغو الديمقراطية.


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