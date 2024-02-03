هاري كين يقود بايرن ميونيخ الى الفوز أمام مونشنغلادباخ 3-1

ميونيخ (ألمانيا) 3 فيفري 2024 (وات)- حول بايرن ميونيخ حامل اللقب تأخره بهدف واحد ليفوز 3-1 على بروسيا مونشنغلادباخ اليوم السبت ليواصل ملاحقة باير ليفركوزن متصدر بطولة الدرجة الأولى الألمانية لكرة القدم.

وسجل الفريق الزائر على عكس مجريات اللعب في الدقيقة 35 حين فقد توماس مولر الكرة وبعد ثلاث تمريرات من مونشنجلادباخ استطاع نيكو إلفيدي هز شباك الحارس مانويل نوير.

وتعادل الفريق البافاري، الذي أهدر عدة فرص عن طريق كين وليروي ساني، قبل الاستراحة عن طريق الشاب ألكسندر بافلوفيتش الذي سجل للمباراة الثانية تواليا.

وأكمل صاحب الأرض عودته في النتيجة حين سجل كين في الدقيقة 70 بضربة رأس من مسافة قريبة بعد خطأ من حارس مونشنغلادباخ.



...



وسجل قائد إنقلترا، الذي انضم لبايرن قادما من توتنهام هوتسبير في صفقة قياسية للبطولة الألمانية، 24 هدفا خلال 20 مباراة مع فريقه في البطولة.

وجعل ماتياس دي ليخت النتيجة 3-1 بضربة رأس أخرى قبل أربع دقائق من النهاية ليضمن الفوز لبايرن الذي وصل للنقطة 50 ليتأخر بنقطتين عن باير ليفركوزن.

