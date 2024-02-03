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البطولة الانقليزية: تعادل نيوكاستل يونايتد مع ضيفه لوتون تاون بنتيجة 4-4

Publié le Samedi 03 Février 2024 - 20:05 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تعادل نيوكاستل يونايتد مع ضيفه لوتون تاون بنتيجة 4-4 في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت بملعب سانت جيمس بارك ضمن الجولة 23 من البطولة الانقليزية الممتازة.
وجاءت أهداف نيوكاستل يونايتد عن طريق شون لونغستاف في مناسبتين في الدقيقة 7 و 23، و كيران تريبير في الدقيقة 67 و هارفي بارنيس في الدقيقة 73.
أما رباعية الفريق الضيف فقد حملت توقيع جبريل أوشو في الدقيقة 21 و روس باركلي في الدققية 40 و كارلتون موريس في الدقيقة 59 من ضربة جزاء و اليجاه اديبايو في الدقيقة 62.
وبهذا التعادل، رفع نيوكاستل يونايتد رصيده الى 33 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع لوتون تاون رصيده الى 20 نقطة في المركز السادس عشر.


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