كأس آسيا: تأهل المنتخب القطري الى الدور نصف النهائي

تأهل المنتخب القطري الى الدور نصف النهائي لكأس آسيا للأمم، اثر فوزه اليوم السبت بملعب البيت على المنتخب الأوزبكي بضربات الجزاء الترجيحية 3 - 2، وذلك بعد نهاية الوقتين القانوني والاضافي على نتيجة التعادل الايجابي هدف لهدف.



وبادر المنتخب القطري بالتسجيل في الدقيقة 27 عن طريق أوتكير يوسوبوف بهدف ضد مرماه، قبل ان يدرك المنتخب الأوزبكي التعادل في الدقيقة 59 عن طريق إيديلجون هامروبيكوف.

وسيضرب المنتخب القطري بطل آسيا 2019 يوم الأربعاء القادم 7 فيفري موعدا في الدور نصف النهائي مع نظيره الإيراني، الذي أطاح في وقت سابق بالمنتخب الياباني من الدور ربع النهائي.

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