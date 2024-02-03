إلقاء القبض على 9 أشخاص من أجل " الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" (إدارة الحرس الوطني)

أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني ، اليوم السبت ، بأنّ دوريات مشتركة بين وحدات إدارة مكافحة الإرهاب مركزيا وجهويا بمختلف أقاليم الحرس الوطني بمشاركة الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بمساكن ، تمكّنت من إلقاء القبض على 9 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل " الانتماء إلى تنظيم إرهابي"



وبيّنت في بلاغ لها أنّ أحكاما سجنية صادرة ضد هؤلاء الموقوفين وهي تتراوح بين سنتين و 13 سنة ، مشيرة الى أنّه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

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