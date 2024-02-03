الغرف المهنية والهياكل الإدارية تؤكد توفر كل المواد الاستهلاكية في شهر رمضان

أكدت الهياكل الإدارية والغرف المهنية أن كل المواد الاستهلاكية ستكون متوفرة خلال شهر رمضان بالكميات الكافية لتلبية حاجيات المستهلك التونسي، وذلك خلال اجتماعهم امس الجمعة برئيسة ديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، لمياء عبروق.



وأكد المشاركون عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والجامعات والغرف الوطنية للقطاعات المعنية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والديوان التونسي للتجارة وشركة اللحوم والديوان الوطني للزيت والمجمع المهني للحوم والألبان، ضرورة تظافر الجهود واحكام التنسيق وتغليب المصلحة العامة لسير شهر مضان في أحسن الظروف.





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وقدم الحاضرون في هذا الإجتماع الموسع الخاص بالاستعدادات لشهر رمضان، وفق بلاغ لوزارة التجارة، شرحا مفصلا حول الكميات المتوفرة إلى جانب الإجراءات المتخذة لتأمين تزويد السوق بكل السلع الضرورية خلال هذا الشهر الذي يعرف بارتفاع الاستهلاك عند الأسر والإقبال المكثف على المواد الأساسية.