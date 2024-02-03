بين العاصمة ومنوبة وجندوبة: الاحتفاظ بـ3 أطباء وصاحب صيدليّة إثر إيقاف 3 أشخاص بحوزتهم 993 قرصا مخدرا مسلّمة بوصفات طبية

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، بالاحتفاظ بـ7 أشخاص، 3 منهم تم إيقافهم على مستوى الطريق السيارة ببرج العامري أوّل أمس الخميس من أجل مسك ونقل وعرض وترويج اقراص مخدرة، و3 أطباء من العاصمة وصاحب صيدلية بجندوبة من أجل تسليم وصفات طبية وأدوية مخدرة لغير مستحقيها.





يأتي ذلك، وفق ما ذكره مصدر أمني لصحفية "وات" بمنوبة، بعد مباشرة وحدات فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة بإقليم تونس الأبحاث في العملية التي نفذتها الوحدات المرورية التابعة للمصلحة الأولى بالطريق السيارة أ 03 على مستوى برج العامري الخميس المنقضي.



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وتتمثل العملية في رصد سيارة على متنها 3 أشخاص أصيلي ولاية جندوبة في وقت متأخر ليلا، وبتفتيشها عثر بداخلها على عدد 993 قرص مخدر من نوع "باركيزول" (588 قرصا) و"تيميستا" (405 أقراص) مسلمة من الصيدليات بوصفات طبية.



وبإذن من النيابة العمومية، تم إيقاف ركّاب السيارة ومباشرة الأبحاث معهم والتي أفضت إلى معرفة الأطباء المسلمين للوصفات وتفتيش عياداتهم، كما تم التنسيق مع الوحدات الأمنية بجندوبة للقيام بالإجراءات القانونية في حق صاحب الصيدلية الذي تم الاستماع له أيضا بطبربة والاحتفاظ به.



وتأتي هذه العملية بعد عملية أولى مماثلة في اقل من أسبوع، تفطنت لها الوحدات المرورية وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة التابعة لإقليم الحرس الوطني بتونس وأسفرت عن إيقاف 3 أشخاص أصيلي ولاية باجة وطبيب وصاحب صيدلية من باجة أيضا، من أجل تسليم وصفات طبية لغير مستحقيها، وقد أذن قاضي التحقيق بعد إحالتهم من قبل النيابة العمومية نهاية شهر جانفي المنقضي، بإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم جميعا، وذلك بعد مباشرة قضية عدلية ضدّهم من أجل الإستهلاك والحيازة والملكية والعرض والنقل والتوسط والشراء والإحالة والتسليم والتوزيع بنية الإتجار لأقراص مخدرة.

ووفق ما ورد في ملف التحقيق، فإن علبة الأقراص المخدّرة تقتنى من الصيدليات بـ5 دنانير، لتروج كاقراص مخدرة بثمن يناهز250 دينارا للعلبة، حسب ذات المصدر.

