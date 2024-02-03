بوعسكر لدى اشرافه على قبول المواد الانتخابية بمدرسة حي هلال2 ... "اكبر عدد من المخالفات يرتكب اثناء يومي الصمت الانتخابي "

قال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ان اكبر عدد من المخالفات المسجلة في الحملة الانتخابية، ترتكب اثناء اليوم السابق للاقتراع ويوم الاقتراع وتتعلق بخرق الصمت الانتخابي .



واكد بوعسكر في تصريح اعلامي، اليوم السبت، لدى اشرافه على عملية تسليم وتسلم المواد الانتخابية بالمدرسة الابتدائية حي هلال 2 التابعة للدائرة الانتخابية المنوبية بمعتمدية سيدي البشير، ان خلايا الرصد ومركز رصد الحملة الانتخابية في وسائل الاعلام السمعية والبصرية وفي الصحافة المكتوبة والالكترونية وفي الفضاء المفتوح، يكثفون عملهم اثناء فترة الصمت الانتخابي التي انطلقت اليوم السبت وتتواصل الى غاية مساء اليوم غد الاحد.

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واكد بوعسكر في تصريح اعلامي، اليوم السبت، لدى اشرافه على عملية تسليم وتسلم المواد الانتخابية بالمدرسة الابتدائية حي هلال 2 التابعة للدائرة الانتخابية المنوبية بمعتمدية سيدي البشير، ان خلايا الرصد ومركز رصد الحملة الانتخابية في وسائل الاعلام السمعية والبصرية وفي الصحافة المكتوبة والالكترونية وفي الفضاء المفتوح، يكثفون عملهم اثناء فترة الصمت الانتخابي التي انطلقت اليوم السبت وتتواصل الى غاية مساء اليوم غد الاحد.

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وذكر في هذا السياق، ان عدد المخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابية للدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، والتي تمت احالتها على النيابة العمومية هو قليل مقارنة بالمخالفات التي يكتفي مجلس الهيئة باتخاذ قرارات في شانها سواء بالحفظ او التنبيه او لفت النظر، مؤكدا انه سيتم الاعلان عن هذه الاحالات خلال الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات.



واشار رئيس هيئة الانتخابات الذي كان مرفوقا بعدد من اعضاء مجلس الهيئة، الى ان عملية نقل المواد الانتخابية من المخازن الجهوية الى مراكز الاقتراع، تندرج في اطار اخر اللمسات والاستعدادات ليوم الاقتراع بالنسبة للدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية غدا الاحد الموافق ل4 فيفري 2024.



واضاف ان عملية نقل المعدات الانتخابية تؤمنها لوجيستيا قوات الامن والجيش الوطنيين، ويتم قبولها من طرف المنسق المحلي الذي يتولى تسليمها الى رئيس مركز الاقتراع في مختلف الدوائر الانتخابية المعنية بالدور الثاني وعلى امتداد كامل اليوم السبت، وذلك استعدادا لفتح مراكز ومكاتب الاقتراع غدا الاحد من الساعة الساعة الثامنة صباحا الى السادسة مساء.



وجدد بوعسكر دعوة الناخبين الى التثبت ان كانوا معنيين بالتصويت في الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية ام لا، والتعرف على الدائرة الانتخابية ومركز الاقتراع عبر الارسالية *195* ب ت و #، او مركز النداء1814.



ويجري الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية غدا الاحد 4 فيفري 2024، في 779 دائرة انتخابية، ويتنافس 1558مترشحا في هذا الدور الثاني للانتخابات الذي يهم 4 ملايين و181 ألف و871 ناخبا.



وقد خصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاستكمال هذا الاستحقاق الانتخابي 2034 مركز اقتراع و3675 مكتب اقتراع، يسهر على تسييرها أكثر من 15 ألف عون.



وستعلن هيئة الانتخابات عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات المحلية، في أجل أقصاه يوم 7 فيفري والتصريح بالنتائج النهائية عند انقضاء آجال الطعون.

