بنزرت: السيطرة على حريق هائل نشب بـ3 محلات تجارية وسط مدينة بنزرت

تمكّنت مصالح الحماية المدنية ببنزرت من السيطرة على حريق هائل نشب، اليوم السبت، في ثلاث محلات تجارية وسط مدينة بنزرت (محل لبيع الأكلة الخفيفة، ومحل الحلويات، ومحل ملابس جاهزة) ومنع تسرب النيران لبقية المحلات والفضاءات السكنية القريبة والمحيطة بالمكان، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي.



وبيّن المليتي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحريق لم يخلّف أي إصابات بشرية باستثناء الخسائر المادية في المحلات المذكورة، وقد تمّ تخصيص سيارة إسعاف وتوجيه إمراة مسنة تقطن في الطابق العلوي بمكان الحريق إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة لتلقي الاسعافات اللازمة وحاليا وضعها مستقر، وفق تأكيده.





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ونوّه، بالمناسبة، بدور مجموعة من الشبان والذين هبّوا مباشرة مع اشتعال النيران للإحاطة بالمراة المسنة المشار إليها آنفا قبل التدخل السريع لمصالح الحماية المدنية ببنزرت وتقديم الاسعافات اللازمة لها والسيطرة الكاملة على الحريق ومنع إنتشار ألسنة اللهب.

يشار إلى ان المصالح الامنية تولت من جانبها التدخل لتيسير حركة المرور وإعادتها لنشاطها العادي بالتوازي مع فتح تحقيق بخصوص أسباب الحريق.

