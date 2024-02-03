وزارة النقل تضع برنامجا خاصا لتأمين التّنقل خلال انتخابات المجالس المحلية غدا الأحد

أعلنت وزارة النقل عن وضع برنامج خاص، غدا الأحد، بمناسبة انتخابات المجالس المحلية، لتأمين تنقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع لأداء واجبهم وخاصة منهم متساكني المناطق الريفية وكبار السّن وأصحاب الهمم.



وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، السبت، أن هذا البرنامج الخاص، الذي وضعته بالتنسيق مع مؤسساتها الوطنية والجهوية تحت الإشراف، سيسهّل كذلك تنقل أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والأسلاك النشيطة التي ستسهر على إحكام تنظيم الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية.





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ومكنت الوزارة، الى جانب تسخير حافلات النقل العمومي، سيارات الأجرة "لواج" داخل حدود الولاية والتاكسي الجماعي والنقل الريفي من ترخيص استثنائي، غدا الاحد، للقيام بسفرات من وإلى مراكز الاقتراع دون التّقيد بالمسالك ومناطق الجولان المنصوص عليها ببطاقات الاستغلال.



وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي في إطار العمل بالتوصيات المنبثقة عن جلسات الاعداد المشترك لهذا الحدث الوطني الهام، التي انعقدت بوزارة الداخلية.



كما سيتم تكوين لجنة صلب الوزارة للمتابعة والإحاطة والتنسيق مع الإدارات الجهوية للنقل والمؤسسات تحت الاشراف والهياكل المعنية والسلط الجهوية والمحلية، المحدثة بقرار من وزير النقل، في سبيل ضمان تنفيذ برنامج تنقل المعنيين في أفضل الظروف والتفاعل الإيجابي والآني مع الطلبات التي يمكن التوصل بها.



ودعا المجيدي كافة العاملين بقطاع النقل العمومي الجماعي المنتظم وغير المنتظم للاشخاص الى التحلي بالجاهزية الكاملة وتمثيل القطاع على أكمل وجه من حيث حسن الاحاطة والمتابعة واليقظة.