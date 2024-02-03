جدول بطولات الاتحاد الافريقي لكرة اليد لعام 2024

بعد ان اختتمت بطولة الامم الافريقية لكرة اليد للرجال التي استضافتها مصر وتوج بها منتخب البلد المنظم اعلن الاتحاد الافريقي لكرة اليد رزنامة ابرز بطولاته المقررة خلال العام الجاري والتي ستقام حسب المواعيذ التالية.



- من 13 إلى 22 مارس: دورة الألعاب الإفريقية الثالثة عشرة في غانا

- من 14 إلى 15 أفريل بالجزائر: كأس السوبر الإفريقي الـ31 للرجال والسيدات



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- من 18 إلى 28 أفريل بالجزائر: بطولة الأندية الفائزة بكأس إفريقيا الأربعين

- من 9 إلى 16 سبتمبر بتونس: بطولة الأمم الإفريقية الـ31 للاواسط

- من 19 إلى 26 سبتمبر في تونس: بطولة الأمم الإفريقية العشرين للاصاغر

- من 17 إلى 26 أكتوبر بالكاميرون: بطولة أفريقيا للأندية البطلة الـ 45

- من 27 نوفمير إلى 7 ديسمبر في جمهورية الكونغو الديمقراطية: الدورة السادسة والعشرون لكأس الأمم الأفريقية للسيدات