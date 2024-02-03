شركة السكك الحديدية تجري تغييرات في مواعيد انطلاق بعض القطارات ابتداء من اليوم السبت

أقرّت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسيّة جملة من التغييرات في توقيت انطلاق بعض القطارات على خطوط تونس/سوسة/المنستير/المهدية/صفاقس/قابس وذلك بداية من يوم ، السبت 03 فيفري 2024، وفق بلاغ أصدرته الشركة مساء، الجمعة.



وستكون التغييرات على النحو التالي:





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/القطار المنطلق من محطة تونس في إتجاه محطة سوسة على الساعة 15 و15 دق يواصل سيره إلى محطة صفاقس أيام السبت وليلة العطل الرسمية.



/تغيير توقيت انطلاق القطار المنطلق من محطة المهدية في اتجاه محطة تونس أيام السبت والأحد والعطل الرسمية ليكون على الساعة 06 و45 دق عوضا عن الساعة 05 و40 دق.



/حذف القطار المنطلق من محطة سوسة في اتجاه محطة تونس على الساعة 06 صباحا أيام الأحد والعطل الرسمية.



/انطلاق القطار من محطة قابس في اتجاه محطة تونس على الساعة الخامسة صباحا أيام الأحد والعطل الرسمية مرورا بصفاقس وسوسة.



/حذف القطار المنطلق من محطة قابس إلى محطة صفاقس على الساعة 15 و55 دق أيام السبت وليلة العطل الرسمية.



/تغيير توقيت انطلاق القطار من محطة قابس في اتجاه محطة تونس يوميا ليصبح على الساعة 10 و25 دق عوضا عن الساعة 11 و15 دق.



/توقف القطارات التالية بمحطة منتزه فريقيا أيام الأحد والعطل الرسمية والمدرسية

ذهابا : القطارات المنطلقة من محطة تونس على س 06 و05 دق – س 09 و50 دق – س 13 و05 دق.

إيابا : تتوقف القطارات بمحطة منتزه فريقيا على س 08 و18 دق – س 14 و07 دق.