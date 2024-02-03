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شركة السكك الحديدية تجري تغييرات في مواعيد انطلاق بعض القطارات ابتداء من اليوم السبت

Publié le Samedi 03 Février 2024 - 06:41 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أقرّت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسيّة جملة من التغييرات في توقيت انطلاق بعض القطارات على خطوط تونس/سوسة/المنستير/المهدية/صفاقس/قابس وذلك بداية من يوم ، السبت 03 فيفري 2024، وفق بلاغ أصدرته الشركة مساء، الجمعة.

وستكون التغييرات على النحو التالي:

...

/القطار المنطلق من محطة تونس في إتجاه محطة سوسة على الساعة 15 و15 دق يواصل سيره إلى محطة صفاقس أيام السبت وليلة العطل الرسمية.

/تغيير توقيت انطلاق القطار المنطلق من محطة المهدية في اتجاه محطة تونس أيام السبت والأحد والعطل الرسمية ليكون على الساعة 06 و45 دق عوضا عن الساعة 05 و40 دق.

/حذف القطار المنطلق من محطة سوسة في اتجاه محطة تونس على الساعة 06 صباحا أيام الأحد والعطل الرسمية.

/انطلاق القطار من محطة قابس في اتجاه محطة تونس على الساعة الخامسة صباحا أيام الأحد والعطل الرسمية مرورا بصفاقس وسوسة.

/حذف القطار المنطلق من محطة قابس إلى محطة صفاقس على الساعة 15 و55 دق أيام السبت وليلة العطل الرسمية.

/تغيير توقيت انطلاق القطار من محطة قابس في اتجاه محطة تونس يوميا ليصبح على الساعة 10 و25 دق عوضا عن الساعة 11 و15 دق.

/توقف القطارات التالية بمحطة منتزه فريقيا أيام الأحد والعطل الرسمية والمدرسية
ذهابا : القطارات المنطلقة من محطة تونس على س 06 و05 دق – س 09 و50 دق – س 13 و05 دق.
إيابا : تتوقف القطارات بمحطة منتزه فريقيا على س 08 و18 دق – س 14 و07 دق.


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