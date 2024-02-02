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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج الجولة الثالثة عشرة

Publié le Vendredi 02 Février 2024 - 20:38 قراءة: 0 د, 37 ث
      
في ما يلي نتائج المباريات التي دارت اليوم الجمعة لحساب الجولة الثالثة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة //

قاعة المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي 69-61
...

قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية - الدالية الرياضية بقرمبالية 80-88
قاعة دار شعبان الفهري
الملعب النابلي - النادي الافريقي 57-80
قاعة توفيق بوهيمة
النجم الرادسي - شبيبة القيروان 81-63

ملاحظة / تاجلت مباراة شبيبة المنازه - نجم حلق الوادي الى موعد لاحق.

الترتيب ن ل
1/ الاتحاد المنستيري 24 12
-/ النادي الافريقي 24 13
3/ شبيبة القيروان 21 13
4/ النجم الرادسي 20 13
-/ النجم الساحلي 20 13
6/ نجم حلق الوادي 19 12
7/ الملعب النابلي 17 13
8/ شبيبة المنازه 16 12
9/ دالية قرمبالية 14 12
10/ الزهراء الرياضية 13 13



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