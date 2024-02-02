البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج الجولة الثالثة عشرة

في ما يلي نتائج المباريات التي دارت اليوم الجمعة لحساب الجولة الثالثة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة //



قاعة المزالي بالمنستير

الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي 69-61



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قاعة الزهراء

الزهراء الرياضية - الدالية الرياضية بقرمبالية 80-88

قاعة دار شعبان الفهري

الملعب النابلي - النادي الافريقي 57-80

قاعة توفيق بوهيمة

النجم الرادسي - شبيبة القيروان 81-63



ملاحظة / تاجلت مباراة شبيبة المنازه - نجم حلق الوادي الى موعد لاحق.



الترتيب ن ل

1/ الاتحاد المنستيري 24 12

-/ النادي الافريقي 24 13

3/ شبيبة القيروان 21 13

4/ النجم الرادسي 20 13

-/ النجم الساحلي 20 13

6/ نجم حلق الوادي 19 12

7/ الملعب النابلي 17 13

8/ شبيبة المنازه 16 12

9/ دالية قرمبالية 14 12

10/ الزهراء الرياضية 13 13



